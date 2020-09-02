Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона в Киеве набрала первую тысячу подписей

Электронная петиция на веб-сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) о переименовании проспекта лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в Киеве, которому хотят присвоить имя недавно умершего украинского ученого Бориса Патона, набрала первую тысячу подписей.

Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте КГГА.

В тексте петиции на сайте КГГА, поданной Виктором Николаевичем Баситым, предлагается переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Бориса Патона. Уже собрано 1 007 подписей из 10 000 необходимых, сбор подписей продлится еще 84 дня. Если будут собраны 10 000 подписей, петицию будут обязаны рассмотреть.

Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте КГГА

Свое предложение автор пояснил тем, что это нужно сделать для увековечивания памяти академика Бориса Патона.

Такая же электронная петиция появилась на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины. На сайте Президента собрано 509 подписей из 25 000, которые необходимы, чтобы петицию рассмотрел Зеленский.

Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте Президента Украины

Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона, который 19 августа ушел из жизни.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента Национальной академии наук Украины (НАНУ).

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