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01 сентября 2020, вторник, 14:49 528
Экономика 2020-09-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
DCH пожелала новых профессиональных достижений директору "Ивченко-Прогресс" Игорю Кравченко

DCH пожелала новых профессиональных достижений директору "Ивченко-Прогресс" Игорю Кравченко

Ирина Дорофейчук
Александр Ярославский, DCH Group, Игорь Кравченко, Ивченко-Прогресс, Заслуженный машиностроитель Украины
Игорь Кравченко. Фото: ivchenko-progress.com
Игорь Кравченко. Фото: ivchenko-progress.com

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского поздравила директора государственного предприятия (ГП) "Ивченко-Прогресс" Игоря Кравченко с присвоением Президентом Украины почетного звания "Заслуженный машиностроитель Украины", выразив уверенность в успешном совместном развитии авиационной отрасли Украины. Соответствующий Указ Президента Украины №335/2020 был подписан 21 августа 2020 года.

Об этом сообщила прес-служба группы DCH.

"Значительную часть своей творческой профессиональной жизни Вы отдали вдохновенному служению родному государству, делали все для того, чтобы продукция украинского авиапрома удерживала крепкие позиции на мировых рынках, а Украина гордилась статусом передового авиационного государства. Мы очень рады быть рядом с Вами на новом перспективном пути возрождения украинской авиапромышленности и искренне верим в успех нашего общего великого дела на пользу Украины", - сказано в официальном поздравлении DCH.

ГП "Ивченко-Прогресс" является партнером-смежником запорожского моторостроительного предприятия "Мотор Сич", занимается новыми разработками в авиационном моторостроении.

Кравченко принимал непосредственное участие в создании более 20 типов и модификаций авиационных и наземных газотурбинных двигателей, которые эксплуатируются в десятках стран мира. В декабре 2012 года были успешно проведены государственные стендовые испытания двигателя Д-436-148 для региональных самолетов АН-148 и Ан-158.

За успешное решение государственных задач, большой вклад в развитие науки и техники, Игорь Кравченко награжден также почетной грамотой Министерства науки Украины, орденами "За заслуги", премией Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий, почетным знаком государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" и другими госнаградами.

Напомним, что 4 августа 2020 года группа компаний DCH заявила о намерении развивать "Мотор Сич" совместно с китайскими инвесторами запорожского предприятия в лице корпорации Skyrizon Aircraft Holdings Limited. "Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cіч". DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка", - говорится в опубликованном тогда официальном сообщении DCH.

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