подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Комиссия Минюста подтвердила соблюдение процедур в экспертизах по делу Шеремета, - МВД
01 сентября 2020, вторник, 10:39 1839
Политика 2020-09-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Комиссия Минюста подтвердила соблюдение процедур в экспертизах по делу Шеремета, - МВД

Комиссия Минюста подтвердила соблюдение процедур в экспертизах по делу Шеремета, - МВД

Павел Твердохлиб
Кузьменко, Шеремет, Экспетриза
Мемориал Павла Шеремета. Фото: Украинская правда
Мемориал Павла Шеремета. Фото: Украинская правда

Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции Украины признала, что эксперты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

"Согласно заключению Комиссии, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, что Комиссия оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что с жалобой на работу экспертов в Минюст обратилась защита подозреваемой по делу Юлии Кузьменко.

"Они инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов, которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанных со смертью Шеремета", - подчёркивается в сообщении.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело по убийству Шеремета судом присяжных в открытом судебном заседании на 4 сентября.

Больше новостей о: Кузьменко Шеремет Экспетриза

Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям
Смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать
Новости
Витольд Фокин. Фото: wikipedia.org
Мои слова попали куда надо. Фокин отреагировал на критику из-за слов о выборах на Донбассе 12:00
Первоклассники. Фото: Валерия Назаренко
Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве 11:50
За сутки Минздрав на 60% увеличил количество тестов на коронавирус 11:30
С сегодняшнего дня родителям новорожденных начнут выплачивать монетизацию "пакета малыша" 11:00
Генпрокуратура обвиняет судей, что те "прикрывались выполнением требований закона", - юрист 10:45 Документ
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok