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31 августа 2020, понедельник, 21:30 568
Политика 2020-08-31T22:15:12+03:00
Українські Новини
В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для гражданских и военных

В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для гражданских и военных

Ольга Фандорина
Карантин, ООС, Covid-19, Карантин в ООС
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения по профилактике распространения COVID-19 в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией. Новые меры вступят в силу во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Для гражданского населения

Со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС.

При этом продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины.

Для военных

Для военнослужащих ООС ужесточили требования соблюдения режимно-ограничительных мероприятий карантина. Так, военным необходимо избегать контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

Также на местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава вводится обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А личный состав должен обязательно использовать средства индивидуальной защиты (масок) и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина. 


Тем временем начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19

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