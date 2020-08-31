В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для гражданских и военных

В зоне проведения операции Объединенных сил усиливают карантинные ограничения по профилактике распространения COVID-19 в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией. Новые меры вступят в силу во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Для гражданского населения

Со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС.

При этом продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины.

Для военных

Для военнослужащих ООС ужесточили требования соблюдения режимно-ограничительных мероприятий карантина. Так, военным необходимо избегать контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

Также на местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава вводится обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А личный состав должен обязательно использовать средства индивидуальной защиты (масок) и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.



Тем временем начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19.

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