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  • Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд, – политолог
31 августа 2020, понедельник, 17:22 541
Политика 2020-08-31T18:00:02+03:00
Українські Новини
Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд, – политолог

Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд, – политолог

Татьяна Зотова
Павел Шеремет, Владимир Фесенко, Убийство журналиста, Минюст Украины
Владимир Фесенко. Фото: Facebook
Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Политолог, эксперт Владимир Фесенко сообщил, что комиссия Министерства юстиции Украины подтвердила выводы экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, дело передано в суд.

Об этом политолог заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ранее защита подозреваемых ставила под сомнение обоснованность выводов независимого английского эксперта Национального агентства по борьбе с преступностью Ивана Бирча. Как меня проинформировали компетентные источники в Минюсте, сегодня комиссия рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела Шеремета и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснование. Правда было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась", - заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что расследование по этому делу на завершающей стадии: "Оно передано в суд и только суд присяжных может установить жирную точку".

Фесенко также призвал общество снизить градус политизации этого процесса.

"Сейчас есть тенденция нагнетать ситуацию в информационном поле, но лучше перевести дискуссию с эмоциональной в содержательную плоскость, осознавая всю полноту ответственности за это деликатное дело. Думаю, что общий интерес - и правоохранительных органов, и защиты, и общества в целом - обеспечить справедливое рассмотрение этого дела в суде", - подытожил эксперт.

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