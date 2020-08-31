Лидер Блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул встретился с педагогическим коллективом областного медицинского лицея-интерната "Днипро". Педагогов волнует, смогут ли региональные партии после победы на выборах в местные советы защитить людей от разрушительных медицинской и образовательной "реформ", которые продолжает проводить центральная власть.

"Единственный реальный механизм повышения и качества медицинских услуг, и зарплаты медиков – это внедрение страховой медицины. Бюджетники, дети и пенсионеры получат бесплатно страховку за счет средств областного бюджета, а для трудящихся – за счет предприятий всех форм собственности. Это реально сделать на территории Днепропетровской области, раз власть в Киеве хочет продолжать реформу Супрун. И это то, что мы будем инициировать сразу после победы на выборах в октябре 2020-го", - сказал Вилкул.

Отметим, что Александр Вилкул реализовал проект страховой медицины еще в 2003 году на Центральном и Северном ГОКах в Кривом Роге - это одни из первых предприятий в стране, на которых работники получили бесплатную медицинскую страховку за счет предприятий.

Также лидер Блока "Украинская перспектива" отметил: "На практике под видом "реформ" закрывают школы и больницы, ПТУ и лицеи, сокращают учителей и медиков. Все это происходит в результате выполнения условий МВФ для получения очередного кредита".

"Мы запретим закрывать в Днепропетровской области школы, больницы и другие важные для людей объекты. Будем снова строить современные медицинские центры, школы, детские садики", - сказал Вилкул.

Депутат горсовета Днепра Наталья Начарьян сказала: "Внедрение страховой медицины повысит уровень зарплаты медработников. Это важно для ребят, которые учатся сейчас в медицинском лицее.

За время реализации так называемой "медреформы Супрун" Украину покинули более 70 тысяч медработников, из-за мизерных зарплат и нечеловеческих условий работы. Мы повысим и качество медицинской помощи и создадим достойные условия работы медиков".

Также к началу учебного года представители Блока Вилкула передали от Фонда "Украинская перспектива" педагогическим коллективам десяти профтехучилищ Днепра и необходимые средства защиты от COVID. С начала эпидемии волонтеры Фонда Вилкула уже обеспечили больницы, медиков и жителей Днепропетровщины более чем миллионом единиц средств защиты.

Директор медлицея "Днипро" Лилия Ковалева поблагодарила Фонд Вилкула за переданную помощь. "Мы в лицее создаем все условия, чтобы наши ученики были защищены. Ни одного из родителей мы не просили приобретать средства защиты или сдавать деньги. Поэтому помощь Фонда Вилкула для наших педагогов сейчас необходима и своевременна".

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