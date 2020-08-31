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  • Председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун будет бороться за пост главы Уманской объединенной территориальной общины на местных выборах
31 августа 2020, понедельник, 12:09 15
Политика 2020-08-31T12:09:17+03:00
Українські Новини
Председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун будет бороться за пост главы Уманской объединенной т

Председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун будет бороться за пост главы Уманской объединенной территориальной общины на местных выборах

Анна Рудык

Андрей Дикун объяснил, почему идет на выборы на пост председателя Умани.

"Я очень много изучал опыт успешных стран и понял очень простую вещь: успех начинается не с столицы. Надо идти в местную власть. Страна начинается с ОТГ, страна начинается с маленького города. Я всю жизнь прожил в городе Умань. Это уникальный город для Украины, он уникален для мира. Город Умань это центр нашего государства. В городе Умань я живу, инвестирую и развиваю бизнес. Последние годы наша компания уже вложила миллионы в развитие учебных заведений. У нас есть детский сад, школа, лицей. Моя задача сделать город Умань номер один по развитию школьного и дошкольного образования. Но чтобы я не мечтал, без создания новых рабочих мест это невозможно", - отметил глава ВАС Андрей Дикун.

Андрей Дикун поделился планами, которые кардинально повлияют на развитие всего региона, особенно города Умань.

Прежде всего надо восстановить Министерство аграрной политики. Председатель ВАС Андрей Дикун предлагает восстановить его в Умани. "Давайте его восстановим в Умани. Мы продадим большое помещение на Крещатике за несколько миллиардов. И хватит и в Киеве оставить часть денег и в Умани построим на них министерство. И еще большой плюс - очень много коррупционеров из Киева в Умань не поедут. А мы создадим потенциал для развития. В Умань подтянутся аграрные компании. Почему сотни аграрных компаний зарегистрированы в Киеве, а не в Умани или Золотоноше или в Черкассах? Некоторые президенты столицы в регионы переводят, а я предлагаю только министерство перевести. Это будет шанс для нашего города",- уверен Дикун.

Второе предложение, которое озвучил Андрей Дикун - строительство пассажирского и грузового аэропорта, который позволит стать Умани одним из самых мощных логистических центров: "В Умани есть военный аэропорт, в Умани есть паломники. Но нет пассажирского аэропорта. В Умани уникальная географическая развязка. Пассажирский аэропорт плюс терминал по перегрузке грузов и это сотни новых рабочих мест и это очень большой плюс для нашего города".

Также председатель ВАС поднял и вопрос посещения Умани паломниками-хасидами из Израиля: «На к сожалению более 90% жителей Умани против приезда паломников, потому что на этом наживаются чиновники, а город от этого ничего не получает. Паломничество в Умань должно наконец стать белым, а не черным".

Напомним, Андрей Дикун возглавляет ГС «Всеукраинская Аграрная Рада» (ГС «ВАС»), которая объединяет 800 малых и средних аграрных хозяйств со всей Украины, обрабатывающих более чем 3,5 млн гектаров земли. Аграрии члены ВАС производят 52% всего промышленного молока и выращивают около 37% поголовья свиней в стране.

ВАС защищает права, свободы и законные социальные и экономические интересы аграриев. Целью ВАС является устойчивое развитие аграрного сектора Украины, повышение уровня ведения сельского хозяйства страны до уровня развития аграрного комплекса ведущих стран.

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