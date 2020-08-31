Адвокат Олега Кияшко назвал заказчика рейдерской атаки на Агроинвест Холдинг

Представители харьковского аграрного предприятия "Труд 2012" обратились к руководству правоохранительных органов страны взять под личный контроль ситуацию, вызванную попыткой рейдерского захвата компании и незаконным арестом Олега Кияшко, ее основателя и совладельца.

Как сообщали Українські новини, об этом заявил адвокат Ярослав Смелянский, защищающий интересы предприятия "Труд 2012" на пресс-конференции 17 августа.

Обращение направлено главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Как заявили в ходе пресс-конференции представители аграрного предприятия "Труд 2012", "по предварительным данным, организатором рейдерского захвата является Басистый Владимир Викторович, бывший наемный директор предприятия "Труд 2012". Ему оказывали содействие местные представители правоохранительных органов из Национальной полиции и СБУ. Их личности на данный момент не удалось идентифицировать".

Рейдерское вторжение началось днём 23 июля с ареста Олега Кияшко силами подразделения СБУ. Злоумышленники намеревались захватить и переоформить предприятие, однако данную попытку удалось пресечь своевременными действиями сотрудников службы безопасности холдинга и юристов.

Как утверждает новый директор предприятия "Труд 2012" Александр Водорез, "Басистый недобросовестно воспользовался ситуацией и доверием своих подчиненных. В Кегичевском и Нововодолажском районах можно отыскать целые папки с описаниями мошеннических действий этого человека, которые ранее сходили ему с рук".

На данный момент проводится полный технологический аудит агрохолдинга. "Первичная инвентаризация показала, что за последние три года Владимир Басистый незаконным образом присвоил порядка 20 млн грн из бюджета компании", — уточнил Александр Водорез.

По его словам, также обнаружена крупная недостача зерна и зафиксированы системные недоплаты сотрудникам предприятия на сумму не менее 100 тыс. грн. "Кроме того, ему инкриминируется расхищение инвентаря и транспортной техники общей стоимостью порядка 200 тыс. грн", — добавляет новый директор предприятия "Труд 2012".

"Чтобы скрыть от аудита факты преступления, Басистый изъял всю техническую документацию и похитил сервер видеонаблюдения предприятия. Помимо этого, обнаружена попытка испортить систему орошения и полива стоимостью два миллиона гривен. Все эти действия он совершал в активном сотрудничестве с местными представителями правоохранительных органов", — констатировал он.

Руководство "Агроинвест Холдинга" рассчитывает, что если руководство страны возьмёт под контроль ситуацию на предприятии, то это поможет не только сохранить рабочие места, но и позволит предприятию возобновить активную подготовку к будущей посевной кампании.

Для справки: ООО "Агроинвест Холдинг" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в состав которого входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Земельный банк составляет 22 тыс. га, сельскохозяйственные угодья сосредоточены в Харьковской области. Основная сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивания, хранения, торговля сельскохозяйственной продукцией. Профильные культуры — кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс и др культуры.

ООО "Агроинвест Холдинг" входит в число добросовестных налогоплательщиков Харьковской области. Объем налоговых отчислений в 2019 году составил более 8 миллионов гривен. В компании работает около 300 человек.

Долгосрочное партнерство с банковским сектором позволяет компании активно привлекать кредитные средства для внутренних инвестиций, повышения эффективности производства и повышения его рентабельности. К началу 2020 года кредитный портфель составил более 50 миллионов гривен.

Достижения Агроинвест Холдинга в течение ряда лет были отмечены наградами: "Лидер отрасли — 2016" ("Leaderofthebranch"), "Лидер года — 2017", "Лидер отрасли — 2019".

Основателем и совладельцем компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.

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