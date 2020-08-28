подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Многие турфирмы могут закрыться. Турагентства прогнозируют кризис в отрасли из-за запрета на въезд иностранцев
28 августа 2020, пятница, 18:23 42
Политика 2020-08-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
Многие турфирмы могут закрыться. Турагентства прогнозируют кризис в отрасли из-за запрета на въезд иностранцев

Многие турфирмы могут закрыться. Турагентства прогнозируют кризис в отрасли из-за запрета на въезд иностранцев

Кира Молчанова
Кабмин, Умань, Туризм, Хасиды, Карантин, Туристы, Турагентство, Красная зона, украинская ассоциация турагентств
Туризм. Туристы. Турагентство. Фото: Pixabay
Туризм. Туристы. Турагентство. Фото: Pixabay

Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявляет, что из-за запрета на въезд иностранцев в Украину могут закрыться многие туристические предприятия.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Могут закрыться многие предприятия, которые рассчитывали на иностранцев", - сказал Рудич.

Он отметил, что еще сложно говорить о сумме возможных убытков, поскольку она зависит от того, смогут ли отменить запрет раньше или он будет продлен.

Однако, по словам Рудича, избежать убытков в любом случае не удастся.

Он считает, что данный шаг является необоснованным в свете постепенного возобновления работы туристической отрасли.

"Из видимых причин такого запрета - не пустить хасидов в Умань", - прокомментировал Рудич.

Также он заявил, что такой шаг может повлечь за собой ответное закрытие границ для украинцев другими странами.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) и Министерство культуры и информационной политики инициируют разрешение на въезд иностранных туристов в Украину из стран "зеленой" зоны.

Больше новостей о: Кабмин Умань Туризм Хасиды Карантин Туристы Турагентство Красная зона украинская ассоциация турагентств

Еще четыре страны открыли свои границы для украинс...
Госагентство туризма в Украине просит не закрывать...
Первыми из заграничных курортов для граждан Украин...
Полиция открыла дело из-за конфликта между жителям...
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти
Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД
Новости
“Не имеет права быть остановленным”: руководитель ОПЗ прокомментировал продление контракта на поставку газа с действующим давальцем 18:55
МАУ отменит рейсы в 9 городов из-за запрета на въезд иностранцев. Куда нельзя будет полететь 18:44
Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам, - СМИ 18:43
Проблему кадрового обеспечения Минздрава поможет решить систематическое повышение зарплат медработникам, – эксперт 18:41
Многие турфирмы могут закрыться. Турагентства прогнозируют кризис в отрасли из-за запрета на въезд иностранцев 18:23
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
больше новостей
Тунис закрыл границы для украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok