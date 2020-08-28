Многие турфирмы могут закрыться. Турагентства прогнозируют кризис в отрасли из-за запрета на въезд иностранцев

Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявляет, что из-за запрета на въезд иностранцев в Украину могут закрыться многие туристические предприятия.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Могут закрыться многие предприятия, которые рассчитывали на иностранцев", - сказал Рудич.

Он отметил, что еще сложно говорить о сумме возможных убытков, поскольку она зависит от того, смогут ли отменить запрет раньше или он будет продлен.

Однако, по словам Рудича, избежать убытков в любом случае не удастся.

Он считает, что данный шаг является необоснованным в свете постепенного возобновления работы туристической отрасли.

"Из видимых причин такого запрета - не пустить хасидов в Умань", - прокомментировал Рудич.

Также он заявил, что такой шаг может повлечь за собой ответное закрытие границ для украинцев другими странами.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) и Министерство культуры и информационной политики инициируют разрешение на въезд иностранных туристов в Украину из стран "зеленой" зоны.

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