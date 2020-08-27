Госагентство туризма в Украине просить не закрывать границы для туристов

Госагентство развития туризма Украины просит правительство пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев, который вводится до конца сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает глава Гостуризма Марьяна Олеськив в Facebook.

"Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли", - написала

По ее словам, туристическая отрасль только начала восстанавливаться, а полный запрет нанесет ей очередной ущерб.

Кроме того, по словам, Олеськив, запрет также нивелирует положительные изменения и работу по либерализации и снятия ограничений для посещения Украины.

"В Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является крайне неприемлемым для всего туристического рынка", - добавила она.

Олеськив считает, что такие меры нужно отменить, так как не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев.

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы в Украине не началась вторая волна коронавируса, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, кроме отдельных категорий.

В Украине до ноября продлили карантин.



Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.

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