подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Саакашвили вернулся в Грузию и хочет участвовать там в предвыборной кампании
27 августа 2020, четверг, 17:10 28
Европа 2020-08-27T17:10:40+03:00
Українські Новини
Саакашвили вернулся в Грузию и хочет участвовать там в предвыборной кампании

Саакашвили вернулся в Грузию и хочет участвовать там в предвыборной кампании

Ольга Фандорина
Грузия, Михаил Саакашвили , Саакашвили, Выборы в Грузии
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Об этом он сообщает в Facebook после опубликованного видео, в котором он говорил о возвращении в Грузию.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили.

Он также сообщил, что в четверг, 27 августа, "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за этого назначения Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций, поскольку Саакашвили, как бывший Президент Грузии, заочно приговорен судом к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Зеленский назвал решение Грузии ошибкой и вмешательством в дела Украины, поскольку Саакашвили является украинским гражданином и имеет право занимать должности в стране.

Больше новостей о: Грузия Михаил Саакашвили Саакашвили Выборы в Грузии

Первый звонок состоится 1 сентября в киевских школах, - КГГА
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой
Новости
Саакашвили вернулся в Грузию и хочет участвовать там в предвыборной кампании 17:10
Гривна ослабла. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня 16:48
Фильм
На фильм "Схидняк" в День Независимости в 2 городах Днепропетровской области никто не пришел 16:38 Фото
В первый месяц школы общение детей с бабушками и дедушками нужно ограничить, - вирусолог 16:28
Зеленский назначил кировоградским губернатором замдиректора свинокомплекса: что он нем известно 16:17
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
больше новостей
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok