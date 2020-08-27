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27 августа 2020, четверг, 16:48 18
Экономика 2020-08-27T16:48:49+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня

Гривна укрепилась. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Нацбанк, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2354
1 доллар США 27,4615
1 швейцарский франк 30,1659
10 иен 2,5879
10 российских рублей 3,6592
1 евро 32,4279

Как сообщали Українські Новини, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Тем временем, доллары и евро для платежных карт подорожали, также наличные доллары и евро подорожали.

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