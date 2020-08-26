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26 августа 2020, среда, 22:24 93
Силовые структуры 2020-08-26T23:00:01+03:00
Українські Новини
За месяц перемирия на Донбассе не применяли тяжелое вооружение: штаб ООС подвел итоги

За месяц перемирия на Донбассе не применяли тяжелое вооружение: штаб ООС подвел итоги

Ольга Фандорина
Донбасс, Прекращение огня, Тяжелое вооружение, война на Донбассе, ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За первый месяц перемирия ВСУ не понесли боевых потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 26 августа.

Отмечается, что на большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны сепаратистов не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.

Также на протяжении месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

"Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – добавили в штабе.

Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит "минским договоренностям".

Тем временем Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ. 

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