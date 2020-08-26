подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах, — Палатный
26 августа 2020, среда, 17:45 628
Политика 2020-08-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах, — Палатный

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах, — Палатный

Валерия Драгомирова

Команда партии "УДАР" готова взять на себя ответственность за власть на местах. Об этом во время съезда партии, который проходит в Киеве, заявил народный депутат Украины VII и VIII созывов Артур Палатный.

"Сегодня в этом зале - лучшие из лучших. Те, кто прошли Революцию Достоинства - от первых митингов к победе и свержения антидемократического режима. Те, кто защитили цивилизационный выбор украинского народа. Те, кто не словами, а действиями доказывали свою эффективность в парламенте. Те, кто, возможно, не часто выступал с высоких трибун с речами, но ежедневным трудом делал все, чтобы украинское "завтра" было лучшим и успешным. - Чтобы из страны не хотелось эмигрировать, а молодежь могла реализовать себя дома. Те, кто одними из первых искали возможности помочь и поддержать нашу армию в противостоянии до зубов вооруженному агрессору", - отметил Палатный.

По его словам, именно "УДАРовцы" первыми вошли в проевропейскую коалицию. И именно это помогло тогда сохранить Украину, вытащить ее из экономического и политического кризиса. Отстаивали европейский путь развития Украины.

"В конце концов, это наш лидер взял на себя ответственность за столицу и работает так, чтобы киевляне могли гордиться новыми парками, скверами, тысячами километров отремонтированных дорог и лучшей в Украине муниципальной программе поддержки медиков и учителей. Это именно он первым в стране начал реальную, а не декларативную борьбу с распространением коронавируса. Сотни закупленных ШВЛ, привлечения иностранных медиков и профессоров, оперативное реагирование на каждое изменение динамики, своевременные меры по предупреждению стремительного распространения вируса. Сегодня смело можно констатировать - Виталий Кличко показал пример борьбы с пандемией, пример защиты граждан и четкой реакции на любые вызовы, - подчеркнул Палатный. - Именно поэтому, команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах. Мы знаем, как действовать на практике и в кризисных ситуациях, а не провозглашать в лозунгах. Мы знаем, что такое реальная работа. С нами - проверенные лидеры общин, эффективные менеджеры, волонтеры и общественные деятели", - отметил Артур Палатный.

Больше новостей о:

В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября
Новости
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября 18:09
Зеленский и Ермак в Днипре пообедали в МакДональдсе на сумму, равную повышению минималки в Украине 18:02
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах, — Палатный 17:45
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:38
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok