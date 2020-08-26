Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Вслед за отменой в Швеции Нобелевского банкета впервые за 64 года, стало известно, что Всемирный экономический форум в Давосе перенесут с зимы на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNBC. Форум должен был пройти в январе 2021 года, но было принято решение о его переносе на лето 2021 года. "Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать “Великую перезагрузку” в эпоху после COVID-19", – говорит Адриан Монк, управляющий директор Форума по привлечению общественности. Он также заявил, что перенести форум рекомендовали эксперты, которые считают, что проводить форум в январе небезопасно. Как сообщали Українські новини, на прошлом форуме в Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав изучить экономику. Также депутаты "Слуги народа" перепутали в Давосе бизнесмена Роберта Смита с британским музыкантом. Кроме того, поездка на прошлый форум в Давосе обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тыс.