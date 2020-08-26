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26 августа 2020, среда, 16:54 86
Мир 2020-08-26T18:30:03+03:00
Українські Новини
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Александр Савич
Давос, Всемирный экономический форум в Давосе, отмена мероприятий, Пандемия коронавируса
Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: facebook.com/worldeconomicforum
Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: facebook.com/worldeconomicforum

Вслед за отменой в Швеции Нобелевского банкета впервые за 64 года, стало известно, что Всемирный экономический форум в Давосе перенесут с зимы на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Форум должен был пройти в январе 2021 года, но было принято решение о его переносе на лето 2021 года.

"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать “Великую перезагрузку” в эпоху после COVID-19", – говорит Адриан Монк, управляющий директор Форума по привлечению общественности.

Он также заявил, что перенести форум рекомендовали эксперты, которые считают, что проводить форум в январе небезопасно.

Как сообщали Українські новини, на прошлом форуме в Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав изучить экономику.

Также депутаты "Слуги народа" перепутали в Давосе бизнесмена Роберта Смита с британским музыкантом.

Кроме того, поездка на прошлый форум в Давосе обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тыс.

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