На прошлой неделе оптовые цены на помидоры и морковь снизились на 30%, — аналитик

В "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ) констатируют, что по состоянию на 21 августа 2020 года по сравнению с началом месяца оптовые цены на помидоры уменьшились на 30% до 19 гривен\/кг, а цены на огурцы остается почти неизменной. Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный. "Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной продукции в течение последних двух недель (7.08 - 21.08) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он. В частности, в течение последних двух недель цены на помидоры уменьшились почти на 30% до 19 гривен\/кг, при этом средняя цена на огурцы остается почти неизменной - на уровне 20-21 гривен\/кг. Цены на молодой картофель и лук также сохранились на уровне 7 августа - 6-7 гривен\/кг и 3-3,5 гривны\/кг соответственно. С начала августа цены на морковь снизились на 31% до 5,5 гривны\/кг, а свекла в среднем стоит 3-4 гривен\/кг. Как сообщали Українскі Новини, в июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания. Кроме того, на фоне грядущего роста предложения, продавцы бахчевых начали снижать цены на свой товар.