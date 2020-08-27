На прошлой неделе оптовые цены на помидоры и морковь снизились на 30%, — аналитик

В "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ) констатируют, что по состоянию на 21 августа 2020 года по сравнению с началом месяца оптовые цены на помидоры уменьшились на 30% до 19 гривен/кг, а цены на огурцы остается почти неизменной.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной продукции в течение последних двух недель (7.08 - 21.08) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он.

В частности, в течение последних двух недель цены на помидоры уменьшились почти на 30% до 19 гривен/кг, при этом средняя цена на огурцы остается почти неизменной - на уровне 20-21 гривен/кг.

Цены на молодой картофель и лук также сохранились на уровне 7 августа - 6-7 гривен/кг и 3-3,5 гривны/кг соответственно.

С начала августа цены на морковь снизились на 31% до 5,5 гривны/кг, а свекла в среднем стоит 3-4 гривен/кг.

Как сообщали Українскі Новини, в июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания.

Кроме того, на фоне грядущего роста предложения, продавцы бахчевых начали снижать цены на свой товар.

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