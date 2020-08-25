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25 августа 2020, вторник, 19:05 159
Медицина 2020-08-25T20:30:04+03:00
Українські Новини
На Волыни закрыли детсад из-за подозрения на вспышку COVID-19

На Волыни закрыли детсад из-за подозрения на вспышку COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Нововолынский горсовет, коронавирус в Украине, коронавирус в детском доме
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В связи с тем, что у пяти работников детского сада №3 в Нововолынске есть симптомы коронавируса, принято решение временно приостанавить работу детсада. Об этом сообщается на сайте Нововолынского горсовета.

По словам начальницы управления образования Ольги Лакиш, в эти выходные работники сообщили о повышении температуры. Чтобы не допустить распространения инфекции решили, во вторник дети в садик не пошли. До конца этого дня будут выяснять состояние здоровья воспитанников и работников этого заведения.

Комиссия решила приостановили работу ДОУ №3 до времени получения результатов ПЦР-диагностики работников, попавших в круг лиц с подозрением на наличие заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в понедельние, 24 августа, количество новых случаев COVID-19 после 3-дневного снижения сократилось на 7,8% до 1 658, новых летальных - увеличилось на 13,6% до 25 человек.

Тем временем, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой зоны".

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