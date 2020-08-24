подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 августа 2020, понедельник, 08:29 112
Общество 2020-08-24T08:29:42+03:00
Українські Новини
До конца карантина неделя. Что и в каких областях запрещено

До конца карантина неделя. Что и в каких областях запрещено

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

Сегодня, когда вступают в силу новые изменения по карантиннным зонам, начался 166-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 8 дней.

В Сумах члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания приняли изменения в ряд ограничительных мер. Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 Кабинет Министров на внеочередном заседании 8 августа принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина.

Тем временем "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса карантин в Украине

Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантин...
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по ка...
В "красной" Черновицкой области заражений коронави...
В Киеве существенно сократилось количество новых с...
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев
Сегодня в Украине празднуют День независимости. Поздравления в стихах и картинках
Новости
До конца карантина неделя. Что и в каких областях запрещено 08:29
И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за июль 06:50 Документ
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Ограничение движения в центре Киева. Фото: AutoDriving.net
Сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Куда лучше не ехать на машине 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Обрушение моста. Фото: Событие
В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр 17:56
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
больше новостей
Сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Куда лучше не ехать на машине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok