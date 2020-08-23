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23 августа 2020, воскресенье, 19:37 89
Президент 2020-08-23T19:42:09+03:00
Українські Новини
Зеленский и четверо экс-президентов Украины приняли участие в церемонии поднятия государственного флага на вое

Зеленский и четверо экс-президентов Украины приняли участие в церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме

Елена Новикова
День флага, Государственный флаг, Флаг Украины, Владимир Зеленский, День флага Украины
Владимир Зеленский на церемонии поднятия флага. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский на церемонии поднятия флага. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, который призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты, принял участие в церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Украины. Сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Зеленский.

По просьбе Президента присутствующие почтили минутой молчания память защитников Украины, погибших в течение шести лет войны.

Зеленский отметил, что государственный флаг является одной из крупнейших национальных святынь, неизменным символом нашего государства.

"Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами. Сине-желтый стяг - это наш верный собрат, который всегда вместе с нами, который дает энергию никогда не сдаваться и не падать духом", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что сине-желтый флаг сопровождал определяющие моменты истории Украины.

"...когда была провозглашена соборность Украины более ста лет назад, и в наши дни, когда украинские военные и добровольцы поднимали украинский флаг над Донецким, Луганским аэропортами и Авдеевской промзоной; когда освобождали Мариуполь, Лисичанск, Марьинку, Славянск, Краматорск и другие земли украинского Донбасса. Мы благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни ежедневно защищает украинское государство и украинский флаг. Защищает два символа: мирное голубое небо и желтое плодородное поле. И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец наступит мир. В том, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в том, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будет жить много-много тысячелетий", - подчеркнул Президент.

Под звуки государственного гимна воины роты почетного караула Вооруженных сил подняли полотнище национального флага над аэродромом.

Военные отсалютовали десятью залпами.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, первый Президент (1991-1994) Леонид Кравчук, второй Президент (1994-2005) Леонид Кучма, третий Президент (2005-2010) Виктор Ющенко, пятый Президент (2014-2019) Петр Порошенко, депутаты Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, на Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг.

Также 22 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) установила самый большой флаг Украины накануне Дня государственного флага.

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