На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг

В воскресенье, 23 августа, в Запорожье на острове Хортица в честь Дня Государственного Флага Украины впервые в истории военнослужащие Национальной гвардии развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Об этом сообщает местное издание 061.ua Так, сообщается, что к торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины присоединились руководители области и города, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, активисты,молодежь. К запорожцам обратился председатель ОГА Виталий Боговин. Кроме того, участники мероприятия почтили минутой молчания защитников, отдавших свою жизнь за защиту Украины. [gallery-6148] Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты. 22 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) установила самый большой флаг Украины накануне Дня государственного флага. Ранее июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.