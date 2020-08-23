На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг

Кроме того, участники мероприятия почтили минутой молчания защитников, отдавших свою жизнь за защиту Украины.

Так, сообщается, что к торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины присоединились руководители области и города, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, активисты,молодежь. К запорожцам обратился председатель ОГА Виталий Боговин.

На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят флаг Украины. Фото: 061.ua

На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят Государственный флаг. Фото: 061.ua

На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят флаг Украины. Фото: 061.ua

На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят Государственный флаг. Фото: 061.ua

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты.

22 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) установила самый большой флаг Украины накануне Дня государственного флага.

Ранее июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

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