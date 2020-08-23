подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 августа 2020, воскресенье, 19:02 201
Общество 2020-08-23T19:06:16+03:00
Українські Новини
На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг

На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг

Елена Новикова
Хортица, День флага, Флаг Украины, День флага Украины, День Государственного Флага

В воскресенье, 23 августа, в Запорожье на острове Хортица в честь Дня Государственного Флага Украины впервые в истории военнослужащие Национальной гвардии развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Об этом сообщает местное издание 061.ua

Так, сообщается, что к торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины присоединились руководители области и города, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, активисты,молодежь. К запорожцам обратился председатель ОГА Виталий Боговин.

Кроме того, участники мероприятия почтили минутой молчания защитников, отдавших свою жизнь за защиту Украины.

На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят Государственный флаг. Фото: 061.ua
На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят Государственный флаг. Фото: 061.ua
Нацгвардия Украины развернула 100 метровый сине-желтый стяг на Хортице. Фото: 061.ua
Нацгвардия Украины развернула 100 метровый сине-желтый стяг на Хортице. Фото: 061.ua
На Хортице Нацгвардия Украины развернула 100 метровый флаг. Фото: 061.ua
На Хортице Нацгвардия Украины развернула 100 метровый флаг. Фото: 061.ua
На Хортице Нацгвардия Украины развернула Государственный флаг. Фото: 061.ua
На Хортице Нацгвардия Украины развернула Государственный флаг. Фото: 061.ua
Нацгвардия Украины развернула 100 метровый флаг Украины. Фото: 061.ua
Нацгвардия Украины развернула 100 метровый флаг Украины. Фото: 061.ua
На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят флаг Украины. Фото: 061.ua
На самом высоком флагштоке Запорожской области был поднят флаг Украины. Фото: 061.ua
100-метровый флаг развернули на Хортице. Фото: 061.ua
100-метровый флаг развернули на Хортице. Фото: 061.ua
100-метровый сине-желтый стяг развернули на Хортице. Фото: 061.ua
100-метровый сине-желтый стяг развернули на Хортице. Фото: 061.ua
На Хортице развернули 100-метровый флаг. Фото: 061.ua
На Хортице развернули 100-метровый флаг. Фото: 061.ua
На Хортице развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Фото: 061.ua
На Хортице развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Фото: 061.ua

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты.

22 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) установила самый большой флаг Украины накануне Дня государственного флага.

Ранее июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Больше новостей о: Хортица День флага Флаг Украины День флага Украины День Государственного Флага

Летний отдых-2020: где отдохнуть и какие туристиче...
Сегодня отмечается День Флага Украины: лучшие позд...
Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повяз...
Дождливо будет только на западе Украины: прогноз п...
Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков
Новости
Местами грозы и шквальный ветер. Прогноз погоды на понедельник 19:59
Зеленский и четверо экс-президентов Украины приняли участие в церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме 19:37
Ярославские и другие почетные харьковчане — в Харькове состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия 19:11
На Хортице развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Фото: 061.ua
На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг 19:02
Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина 18:31 Инфографика
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
больше новостей
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok