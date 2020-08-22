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22 августа 2020, суббота, 13:10 437
Политика 2020-08-22T14:00:02+03:00
Українські Новини
В НОТУ журналистов заставляют подписывать документы о "неразглашении информации", - экс-сотрудница

В НОТУ журналистов заставляют подписывать документы о "неразглашении информации", - экс-сотрудница

Ольга Фандорина
Цензура, НОТУ, Неразглашение информации, Общественное
НОТУ. Фото: 1tv.com.ua
НОТУ. Фото: 1tv.com.ua

Экс-сотрудница "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) в Тернополе Наталья Лазука рассказала о цензуре, которую вводит руководство вещателя. Так, от сотрудников компании требуют подписать документ, которым на них возлагается обязательство не разглашать "коммерческую и конфиденциальную" информацию. Об этом журналистка написала в своем Facebook.

Так, Лазука заявила, что она намерена восстановиться на своей работе в "Общественном" после незаконного увольнения, если соответствующее решение примет суд.

"А пока есть большое удивление. Как тернопольским журналистам на Общественном руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации. Приватизировали так журналистов, как мертвые души... Символично, что накануне Дня Независимости. Или ТВ уже стало коммерческим? И даже не спрашивайте, откуда взяла этот недодокумент", - написала журналистка.

Стоит отметить, что в 2019 году Наталья вернулась в "Общественное" после декрета. Однако она столкнулась с препятствованием ее профессиональной деятельности - руководство вещателя не допускало журналистку вести эфиры и удаляло записи сюжетов с ее участием на YouTube. Также Наталья жаловалась, что начальство "НОТУ" нередко стравливало сотрудников между собой и инициировало массовые сокращения опытных работников.

НОТУ "закрывает рты" своим журналистам документом о неразглашении информации - экс-сотрудница "Общественного". Скан: Фейсбук

НОТУ "закрывает рты" своим журналистам документом о неразглашении информации - экс-сотрудница "Общественного". Скан: Фейсбук

А тем временем, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (логотип "UA:Первый"), которая отказала в регистрации на Национальный отбор к участию в детском "Евровидении-2020", за отклонение от программной концепции телевещания и трансляцию рекламы алкогольного напитка.

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