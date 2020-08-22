"За майбутнє" требует от Президента и Правительства не допустить злоупотреблений на закупках медицинского обор

Проверить факты возможных злоупотреблений, которые могут происходить в рамках программы реформирования экстренной медицинской помощи, и предотвратить попытки нажиться на жизни и здоровье граждан - с таким требованием к Президенту и Правительству обратился сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

Нардеп обращает внимание: в СМИ появилась информация, что при принятии решений по обустройству приемных отделений опорных больниц МЗ почему-то отказался от закупки оборудования, непосредственно необходимого для оказания экстренной медицинской помощи, а централизованно закупить только эндоскопические стойки, компьютерные томографы и ангиограммы. На то, чтобы ввести их в эксплуатацию, нужны будут дополнительные средства и квалифицированный персонал, а следовательно, это может и не состояться. Такие примеры приводит в своем блоге кандидат медицинских наук, хирург С. Калинчук.

"В то время, как районные, городские больницы, остро нуждаются в оборудовании, медицинских материалов, а также средств на обеспечение достойной оплаты труда медработников, Правительство, как следует из обнародованной информации, принял решение, реализация которого может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", - отмечает в обращении Тарас Батенко.

Политик добавляет: выгоду от таких правительственных решений получат приближенные к чиновникам лица, заработают на оборудовании. А вот для самих медицинских учреждений последнее станет обузой и не сможет использоваться для эффективного спасения жизни пациентов.

В то время, как для отделений экстренной медицинской помощи нужны аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, аппараты УЗИ и т.п., их, по логике правительства, то должны покупать сами опорные больницы.

"Таким образом, реализация чиновниками Министерства здравоохранения Украины этого стратегического проекта может привести к фактической разрушения всей системы экстренной медицинской помощи", - комментирует Тарас Батенко.

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