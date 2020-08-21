Параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине, — ЕВА

Предложение НКРЭКУ относительно параметров RAB-тарифа на распределение электроэнергии не является эффективной для бизнеса, учитывая потребность обновления сетей, а также потенциально ставит под угрозу приватизации принадлежащих государству облэнерго. Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

В ЕВА заявили, что 17 августа 2020 НКРЭКУ было проведено общественное обсуждение внедрения стимулирующего регулирования в Украине, на котором Регулятор предложил установить доходность на "старую" базу активов ОСР на уровне 3%. На это ЕВА отреагировала заявлением о важности повышения нормы доходности на "старую" базу.

"Предложение не является привлекательным для бизнеса, учитывая потребность обновления сетей и поощрение инвестиций в инфраструктуру новыми и существующими инвесторами, а также потенциально ставит под угрозу приватизации принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения", - отмечают эксперты Комитета Ассоциации.

По мнению ЕВА, предложенные НКРЭКУ параметры, не улучшат условия инвестирования в Украине и не в полной мере соотносятся со ставками по облигациям внутреннего государственного займа Украины, кредитам и тому подобное. Выслушав позиции всех участников рынка, эксперты ЕВА заявили, что Регулятор должен повысить ставки доходности на "старую" базу активов до 8-9% для того, чтобы деятельность по распределению электроэнергии стала инвестиционно привлекательной для инвесторов.

На запрос издания, координатор комитета по энергетике Евгений Скульський сообщил, что повышение ставки доходности также повлияет на стоимость подключения - один из ключевых показателей рейтинга Doing Business, индекса, который ведется Всемирным банком.

"Подключение к сетям - это ключевая составляющая индекса. А Украина по этому показателю отстает - подключение считается проблемным, и является тем фактором, из-инвестор и не приходит. Что касается стоимости, при повышении ставки на старую базу активов RAB-регулирования до 7-8% цена подключения будет снижена. Подключение частично будет оплачиваться за счет оператора системы распределения, а не только потребителей. Поэтому, безусловно, в случае ставки хотя бы 7-8% в старую базу активов, будут такие положительные изменения, как снижение стоимости подключения к сетям ", - отметил Скульский.

ЕВА обратились к НКРЕКП с просьбой способствовать пересмотру регуляторной нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов и установить ее на уровне не менее 8%.

Отметим, ранее член Экспертного Совета при Минэнергетики Сергей Чех заявив, что НКРЭКП предлагает методологию RAB-тарифов с которой не будет инвестиций в сети.

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