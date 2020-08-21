Кроссовки за $615 тыс: очередной аукционный рекорд за "сникерсы" баскетболиста Майкла Джордана

На торгах в аукционном доме Christie's установлен очередной рекорд по продаже кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Пара туфель, которые носил спортсмен во время баскетбольной игры в 1985 году, продана за $615 тыс. на аукционе, что побило предыдущий мировой рекорд.

В аукционном доме Christie's рассказали, что легендарные кроссовки Air Jordan 1 High, в которых баскетболист играл на паркете во время показательного матча в итальянском Триесте, назвали единственным в своем роде артефактом Майкла Джордана.

Обувь назвали эксклюзивной не только потому, что на ней - автограф самого Джордана. Главной причиной уникальности стал осколок пластика, который врезался в подошву левого кроссовка в результате того, что Джордан разбил баскетбольный щит сильным ударом.

Предыдущий рекорд был установлен в начале 2020 года. Тогда кроссовки баскетболиста ушли с молотка за $560 тыс.

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