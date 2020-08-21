Коронавирус больше распространяется в помещениях с низкой влажностью воздуха, — исследование

На скорость распространения коронавируса (Sars-CoV-2) в помещении может влиять влажность воздуха. К такому выводу пришли ученые в немецком городе Лейпциг и в индийском Нью-Дели. Об этом пишет DW.

"Если относительная влажность воздуха в помещении ниже 40 процентов, частицы, которые выделяются инфицированными людьми, поглощают меньше воды, поэтому остаются легче, пролетают дальше через помещение и с большей вероятностью попадают в организм здоровых людей", - пояснил Аджит Ахлават, работающий в Институте тропосферных исследований (Tropos) в Лейпциге, цитирует информагентство dpa.



Ученые рекомендуют контролировать уровень влажности воздуха в помещении в дополнение к таким проверенным методам, как соблюдение минимальной дистанции и ношение маски.



Исследователи отмечают, что относительная влажность воздуха от 40 до 60% может уменьшить распространение вирусов и их проникновение через слизистую оболочку носа. Это особенно важно, учитывая приближение холодного времени года, когда люди проводят больше времени в помещениях с отоплением.



"В холодных и умеренных климатических зонах внутри помещений обычно очень сухой воздух во время отопительного сезона. Это может способствовать распространению коронавируса", - пояснил Альфред Виденсолер с Tropos.



И наоборот, в условиях повышенной влажности воздуха рассеяные в воздухе микроскопические капли быстрее вырастут в весе и будут по-прежнему падать на пол и меньше вдыхаться здоровыми людьми. Итак, влажность воздуха на уровне не менее 40 процентов в помещениях и транспорте может снизить не только влияние COVID-19, но и других вирусных заболеваний, таких как сезонный грипп.



Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.



Кроме того, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

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