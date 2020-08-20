Буду голосовать за академика Загороднего, – Борис Патон о выборах на пост президента НАНУ

В середине июля этого года, отвечая на вопрос журналистов издания "Урядовый курьер" о своем преемнике на посту президента Национальной академии наук Украины (НАНУ), Борис Патон ответил, что на следующих выборах, которые должны были состояться еще в апреле, но были перенесены из-за пандемии COVID-19, намерен голосовать за кандидатуру Анатолия Загородного, нынешнего вице-президента НАНУ.

"Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Анатолия Загородного, занимающего пост вице-президента нашей Академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", - сказал Борис Патон о своем заместителе.

По мнению Бориса Патона, которое он высказал в интервью "Урядовому курьеру", Анатолий Загородный максимально положительно зарекомендовал себя на тех направлениях работы, которыми занимается, согласно должностных обязанностей в президиуме НАНУ. Вместе с тем главный претендент на должность нового президента НАНУ имеет огромный опыт работы в украинской науке. Отдельно Борис Патон предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ лиц, обладающих большими властными амбициями, но на самом деле имеющих к настоящей науки весьма опосредованное отношение.

"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой они видят себя руководителем, не имея для этого достаточной компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых также встречаются такие, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", - прокомментировал Борис Патон попытки других претендентов любой ценой занять кресло президента НАНУ.

Патон уточнил, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены Академии, но и представители ее научных коллективов.

25 марта этого года президиум НАНУ перенес очередную сессию общего собрания Академии, назначенную на 13-17 апреля на неопределенный срок из-за карантина по предотвращению COVID-19.

Тогда академики решили определить новые сроки проведения собрания после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине и завершение действия запрета на проведение массовых мероприятий.

Действующий президент НАНУ Борис Евгеньевич Патон внезапно ушел из жизни 19 августа 2020 года.

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