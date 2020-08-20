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20 августа 2020, четверг, 13:00 165 Документ
Общество 2020-08-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
Омбудсмен просит Шмыгаля выделить системе образования дополнительные средства для предупреждения эпидемии

Омбудсмен просит Шмыгаля выделить системе образования дополнительные средства для предупреждения эпидемии

Анна Рудык
Образование, Коронавирус, Обучение в школах, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Сергей Горбачев. Фото: Фейсбук/Сергей Горбачев
Сергей Горбачев. Фото: Фейсбук/Сергей Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев просит премьер-министра Дениса Шмыгаля выделить системе образования средства на обеспечение качества и безопасности образования в условиях пандемии коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера я обратился с письмом к премьер-министру Украины с предложением немедленно вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из государственного бюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии COVID-19 на безопасность и качество образования в Украине", - написал он.

Горбачев отметил, что для реализации многих мероприятий, которые должны гарантировать предоставление качественного образования и безопасные условия в учебных заведениях, нужны дополнительные средства.

В том числе на оплату дополнительной работы педагогов в условиях, когда предлагается уменьшить количество учеников в классах, разделив их на подгруппы для обеспечения санитарной дистанции; на повышение качества интернет-покрытия и обеспечения учебных заведений необходимым оборудованием для проведения дистанционного и/или смешанного обучения; на приобретение достаточного количества моющих, дезинфицирующих и защитных средств.

Также средства нужны на повышение квалификации педагогов.

По словам омбудсмена местные бюджеты сейчас осуществляют такое финансирование, но их ресурсы недостаточны.

По мнению Горбачева, такое решение позволит предотвратить масштабное нарушение прав участников образовательного процесса и способствовать созданию надлежащих условий для получения безопасного и качественного образования в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки проверить готовность школ к учебному году в условиях пандемии коронавируса.

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