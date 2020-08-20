Шансы Горбуненко завладеть Банком Сич с новым менеджментом НБУ увеличились, - Марунич

С назначением на должность нового главы НБУ и дальнейшими кадровыми перестановками топ-менеджеров экс-глава разворованного Родовид Банка Денис Горбуненко вновь предпринимает попытки завладеть Банком Сич.

Об этом сообщил Дмитрий Марунич.

"В последние две недели это - пожалуй одна из самых резонансных тем, обсуждаемых участниками финансового рынка Украины. Зачем Денису Горбуненко, у которого уже давно сформирована репутация нерукопожатого бизнесмена, нужен Банк Сич?", - задается вопросом эксперт.

Еще в 2011 году следственные органы выявили признаки преступления в деятельности Родовид Банка, предусмотренные частью 5 с. 191 Криминального Кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Однако, самому Горбуненко, расставшись со значительной частью своего состояния, удалось уйти от ответственности. Фактически были уничтожены почти все вещественные доказательства, подтверждающие, кто и когда вывел активы банка.

"Таким образом увесистый послужной список "достижений" Горбуненко не оставляет сомнений, что Банку Сич уготована роль очередной помойки, где сам Горбуненко и его компаньоны будут отмывать деньги, полученные незаконным путем", - делает вывод Дмитрий Марунич.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости