подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 10:45 968
Финансы 2020-08-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
Шансы Горбуненко завладеть Банком Сич с новым менеджментом НБУ увеличились, - Марунич

Шансы Горбуненко завладеть Банком Сич с новым менеджментом НБУ увеличились, - Марунич

Татьяна Зотова
Родовид Банк, Финансы, Марунич, Горбуненко, Банк Січ
Банк Січ. Фото: Антикор
Банк Січ. Фото: Антикор

С назначением на должность нового главы НБУ и дальнейшими кадровыми перестановками топ-менеджеров экс-глава разворованного Родовид Банка Денис Горбуненко вновь предпринимает попытки завладеть Банком Сич.

Об этом сообщил Дмитрий Марунич.

"В последние две недели это - пожалуй одна из самых резонансных тем, обсуждаемых участниками финансового рынка Украины. Зачем Денису Горбуненко, у которого уже давно сформирована репутация нерукопожатого бизнесмена, нужен Банк Сич?", - задается вопросом эксперт.

Еще в 2011 году следственные органы выявили признаки преступления в деятельности Родовид Банка, предусмотренные частью 5 с. 191 Криминального Кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Однако, самому Горбуненко, расставшись со значительной частью своего состояния, удалось уйти от ответственности. Фактически были уничтожены почти все вещественные доказательства, подтверждающие, кто и когда вывел активы банка.

"Таким образом увесистый послужной список "достижений" Горбуненко не оставляет сомнений, что Банку Сич уготована роль очередной помойки, где сам Горбуненко и его компаньоны будут отмывать деньги, полученные незаконным путем", - делает вывод Дмитрий Марунич.

Больше новостей о: Родовид Банк Финансы Марунич Горбуненко Банк Січ

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки
Сегодня начинается суд над тещей Притулы
Новости
Пробки. Фото: Pixabay
В Киеве снова пробки. Карта самых загруженных дорог столицы 11:31
Районные больницы с 2021 должны перейти в коммунальную собственность общин, — Минрегион 11:30
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года 11:18
На украинском рынке из-за погодных условий образовался дефицит спаржи 11:10
Ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей 10:55
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
С сегодняшнего дня Турция вводит дополнительные пошлины на украинские товары
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok