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19 августа 2020, среда, 23:35 130
Общество 2020-08-19T23:36:30+03:00
Українські Новини
Кандидат в мэры Киева Притула вышел из команды "Варьяты-шоу"

Кандидат в мэры Киева Притула вышел из команды "Варьяты-шоу"

Елена Новикова
Гастроли, кандидат в мэры, Сергей Притула, Варьяты, Варьяты-шоу, Политическая деятельность

Кандидат на пост мэра Киева от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула заявил, что вышел из команды юмористического шоу "Варьяты-шоу".

Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня я заявляю о своем выходе из структуры "Варьяти-шоу". Я больше не глава этого коллектива, не редактор и не актер. Коллектив остается в строю. Я иду... Я абсолютно серьезно решил больше заниматься общественно-политической деятельностью... Гастроли "Варьяты" в среднем у меня отбирали 6 месяцев из 12 в год. Теперь это время, которое освободится, я собираюсь посвятить развитию партии, общению с людьми и сведением абсолютно всех патриотических сил Украины под общий знаменатель", - сказал он.

Притула отметил, что не намерен использовать свой бывший коллектив для политической агитации.

Как сообщали Українськi Новини, согласно афише концертной деятельности, Притула в рамках юмористического шоу "Варьяты-шоу" был намерен дать 20 концертов до местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Ранее суд оштрафовал Сергея Притулу за ДТП в Киеве в 2014.

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