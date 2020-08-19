СМИ рассказали, как в Тернополе прокуратура давит на мэра методами Януковича

Активная публичная позиция городского головы Сергея Надала и городского совета Тернополя по защите украинского языка, а также противодействие транспортной блокаде города во время пандемии коронавируса Covid-19 привели к давлению со стороны прокуратуры. Об этом в редакционном материале пишет местное издание "Тернополь".

"Центральная власть дала команду силовикам наказать городской совет Тернополя. Не долго думая, прокуроры задействовали методы, которыми "ставили на место" непокорных во времена Януковича", - пишут журналисты.

В частности, как сообщило издание, прокуратура и Нацполиция, по аналогии с событиями 2013-2014 гг., синхронно направили в структуры горсовета и коммунальные предприятия большое количество запросов на предоставление документов и решений, а также изъятие документов, предоставление объяснений.

"Львиная доля "дел" - это решения за 2013-2018 гг. Параллельно возбуждают уголовные дела за несвоевременное выполнение этих запросов. То есть уголовное дело открывается не по признаку преступления, а за то, что правоохранители сразу не получили какой-то документ", - говорится в материале.

В частности, издание приводит пример запрашиваемого документа о том, что городской совет дал разрешение на строительство встроенных автостоянок, а также о реконструкции жилых домов.

По мнению журналистов, такие действия Нацполиции и прокуратуры связаны с позицией мэра Сергея Надала по языковому вопросу и нежеланием подчиниться решению об отнесении Тернополя к "красной" карантинной зоне.

В частности, издание напоминает, что в июне 2020 года городской голова Тернополя Надал обратился к руководству государства с заявлением о том, что попытки ограничить использование украинского языка в публичной сфере являются политической диверсией против Украины. "Так он ответил на попытки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Готовился "языковой переворот" с лишением украинского языка статуса единого государственного", - напоминает издание.

Сергея Надала поддержали только мэры из соседних Ивано-Франковска и Хмельницкого.

Второй темой, в которой Надал, по мнению издания, "перешел дорогу правительственным функционерам", стала резкая позиция городского головы в отношении отнесения Тернополя к красной карантинной зоне "с транспортной блокадой города". Депутаты приняли решение не вводить на территории Тернополя правила "красной зоны". Сам Надал тогда заявил: "Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли сойти на станции "Тернополь". … Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам", - пишет издание.

По мнению журналистов, это решение стало "последней каплей", после которой руководство государства "вернулось к методам работы Януковича во времена перед Майданом и во время Революции достоинства", когда аналогичным образом открывались уголовные дела за непредоставление информации после большого количества запросов от правоохранителей.

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