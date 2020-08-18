Яблочный Спас. Когда в киевских церквях будут святить яблоки и виноград

19 августа отмечается Яблочный Спас. Помимо яблок святить в церкви можно все плоды нового урожая. Обычно в храмы приносят груши, персики, виноград, сливы, помидоры и морковь. Українські Новини расскажут, когда пройдут службы в крупных соборах Киева. Корзинку с плодами можно украсить живыми цветами, ленточками и вышитым рушником.Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) анонсирует проведение литургий с полночи. Освящение винограда и различных плодов после каждой Литургии. Яблочный Спас. Скриншот: lavra.ua В Свято-Михайловском Золотоверхом соборе (ПЦУ) богослужения в честь Спаса начнутся в 8:40 утра. Литургия и освящение меда будет в 9 утра. Освящение плодов. Скриншот: archangel.kiev.ua В главном храме УПЦ КП богослужения проводятся ежедневно два раза: с 09.00 и с 17.00. В праздничные дни отправляют две божественные литургии: с 07.00 и с 10.00.Как сообщали Українські Новини, Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости. В августе этого года украинцы будут отдыхать 11 дней, в том числе и на День независимости Украины.