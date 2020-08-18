Яблочный Спас. Когда в киевских церквях будут святить яблоки и виноград

19 августа отмечается Яблочный Спас. Помимо яблок святить в церкви можно все плоды нового урожая. Обычно в храмы приносят груши, персики, виноград, сливы, помидоры и морковь. Українські Новини расскажут, когда пройдут службы в крупных соборах Киева.

Корзинку с плодами можно украсить живыми цветами, ленточками и вышитым рушником.



Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) анонсирует проведение литургий с полночи. Освящение винограда и различных плодов после каждой Литургии.

Яблочный Спас. Скриншот: lavra.ua

В Свято-Михайловском Золотоверхом соборе (ПЦУ) богослужения в честь Спаса начнутся в 8:40 утра. Литургия и освящение меда будет в 9 утра.

Освящение плодов. Скриншот: archangel.kiev.ua

В главном храме УПЦ КП богослужения проводятся ежедневно два раза: с 09.00 и с 17.00. В праздничные дни отправляют две божественные литургии: с 07.00 и с 10.00.



Как сообщали Українські Новини, Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости.

В августе этого года украинцы будут отдыхать 11 дней, в том числе и на День независимости Украины.

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