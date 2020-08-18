Печерский райсуд Киева защитил журналистов от преследований одесского судьи Чванкина, – СМИ

18 августа состоялось заседание Печерского районного суда г. Киева. Председательствующий судья Олеся Батрин отказала председателю Киевского районного суда г. Одессы Сергею Чванкину в удовлетворении иска к редакции ASPI news.

Об этом сообщило деловое интернет-издание UBR.ua.

История началась еще в 2018 году, когда журналисты-расследователи ASPI news опубликовали ряд материалов о состоянии и "бизнесе" судьи Чванкина, который начал оказывать давление на редакцию ASPI news. 9 октября 2019 года на знаменитом пресс-марафоне Владимира Зеленского журналисты передали Президенту документы о коррупционных схемах судьи и главы Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина. В частности, речь шла об особняке площадью в 336,6 кв. м., приблизительной стоимостью в 1,5 млн долларов, что записан на тещу, которая всю жизнь проработала школьной учительницей. Кроме этого, Чванкин имеет квартиру и 2 паркоместа, и при этом подозрительно не декларирует ни одно транспортное средство.

Корреспондент издания особо подчеркнул, что судья Чванкин неоднократно оказывал давление на СМИ: "Господин Зеленский, Вы неоднократно говорили, что судебная система в нашей стране нуждается в изменениях. Я хотела, чтобы Вы обратили внимание на конкретную ситуацию, когда глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин давит на редакцию информационного агентства ASPI news, угрожая "разборками" в связи с тем, что мы публиковали материалы о его незаконном обогащении. Мы направляли запрос в Офис Президента, но ответной реакции не получили. Данный судья фактически тратит государственные средства на борьбу с журналистами". Журналист напомнил Президенту и о нападении на автомобиль журналистов в Одессе.

Украинские СМИ неоднократно публиковали материалы о Сергее Чванкине. В частности, указывали, что в течение короткого периода времени обычный районный суд Одессы - Киевский (возглавляемый Чванкиным) стал "самым дорогим" в Одессе. По информации практикующих юристов, у судьи Чванкина есть даже свой прайс на так сказать "неофициальные" услуги. Также журналистов интересует, почему с 6 сентября 2018 года Главное управление Национальной полиции в Одесской области "переехало" в Киевский район, хотя оно физически находится в доме на Еврейской, 12 (Приморской район Одессы). Не потому ли, как пишут местные СМИ, чтобы быстро получать от господина Чванкина необходимые решения?

За журналистов ASPI news тогда вступились и общественные активисты. Например, председатель правления "Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник отмечал, что доказательства нарушений законов Украины главой Киевского райсуда Одессы Сергеем Чванкиным переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), а производства были открыты. Также о скандалах вокруг Чванкина сообщала и общественная организация (ОО) "Стоп коррупции".

Печерский райсуд Киева 18 августа поставил точку в деле №757/59882/19-ц. Цитируем резолютивную часть: "Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чванкина Сергея Анатольевича к ООО "ИА "АСПИ" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации - отказать". Теперь редакция ASPI news ждет беспристрастных действий правоохранительных органов, в частности, ГБР, которое должно расследовать дело Сергея Чванкина и его "покровителей" до логического конца.

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