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18 августа 2020, вторник, 16:23 626 Документ
Судебная власть 2020-08-18T16:25:15+03:00
Українські Новини
Печерский райсуд Киева защитил журналистов от преследований одесского судьи Чванкина, – СМИ

Печерский райсуд Киева защитил журналистов от преследований одесского судьи Чванкина, – СМИ

Ирина Дорофейчук
Печерский райсуд Киева, Олеся Батрин, Киевский райсуд Одессы, Сергей Чванкин, ASPI news

18 августа состоялось заседание Печерского районного суда г. Киева. Председательствующий судья Олеся Батрин отказала председателю Киевского районного суда г. Одессы Сергею Чванкину в удовлетворении иска к редакции ASPI news.

Об этом сообщило деловое интернет-издание UBR.ua.

История началась еще в 2018 году, когда журналисты-расследователи ASPI news опубликовали ряд материалов о состоянии и "бизнесе" судьи Чванкина, который начал оказывать давление на редакцию ASPI news. 9 октября 2019 года на знаменитом пресс-марафоне Владимира Зеленского журналисты передали Президенту документы о коррупционных схемах судьи и главы Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина. В частности, речь шла об особняке площадью в 336,6 кв. м., приблизительной стоимостью в 1,5 млн долларов, что записан на тещу, которая всю жизнь проработала школьной учительницей. Кроме этого, Чванкин имеет квартиру и 2 паркоместа, и при этом подозрительно не декларирует ни одно транспортное средство.

Корреспондент издания особо подчеркнул, что судья Чванкин неоднократно оказывал давление на СМИ: "Господин Зеленский, Вы неоднократно говорили, что судебная система в нашей стране нуждается в изменениях. Я хотела, чтобы Вы обратили внимание на конкретную ситуацию, когда глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин давит на редакцию информационного агентства ASPI news, угрожая "разборками" в связи с тем, что мы публиковали материалы о его незаконном обогащении. Мы направляли запрос в Офис Президента, но ответной реакции не получили. Данный судья фактически тратит государственные средства на борьбу с журналистами". Журналист напомнил Президенту и о нападении на автомобиль журналистов в Одессе.

Украинские СМИ неоднократно публиковали материалы о Сергее Чванкине. В частности, указывали, что в течение короткого периода времени обычный районный суд Одессы - Киевский (возглавляемый Чванкиным) стал "самым дорогим" в Одессе. По информации практикующих юристов, у судьи Чванкина есть даже свой прайс на так сказать "неофициальные" услуги. Также журналистов интересует, почему с 6 сентября 2018 года Главное управление Национальной полиции в Одесской области "переехало" в Киевский район, хотя оно физически находится в доме на Еврейской, 12 (Приморской район Одессы). Не потому ли, как пишут местные СМИ, чтобы быстро получать от господина Чванкина необходимые решения?

За журналистов ASPI news тогда вступились и общественные активисты. Например, председатель правления "Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник отмечал, что доказательства нарушений законов Украины главой Киевского райсуда Одессы Сергеем Чванкиным переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), а производства были открыты. Также о скандалах вокруг Чванкина сообщала и общественная организация (ОО) "Стоп коррупции".

Печерский райсуд Киева 18 августа поставил точку в деле №757/59882/19-ц. Цитируем резолютивную часть: "Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чванкина Сергея Анатольевича к ООО "ИА "АСПИ" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации - отказать". Теперь редакция ASPI news ждет беспристрастных действий правоохранительных органов, в частности, ГБР, которое должно расследовать дело Сергея Чванкина и его "покровителей" до логического конца.

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