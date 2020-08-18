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18 августа 2020, вторник, 08:30 196
Силовые структуры 2020-08-18T08:31:10+03:00
Українські Новини
За сутки в ООС два нарушения режима тишины, украинские военные огнем не отвечали

За сутки в ООС два нарушения режима тишины, украинские военные огнем не отвечали

Ольга Фандорина
Донбасс, Режим тишины, война на Донбассе, режим прекращения огня, Украинские военные
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

За сутки 17 августа на Донбассе украинские военные зафиксировали два нарушения договоренностей о режиме тищины, достигнутых ТКГ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинские военные в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность сепаратистов из подствольного гранатомета.

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки также были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Водяного по направлению временно неподконтрольной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. Тем временем, на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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