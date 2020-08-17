Прокуратура Харьковской области в текущем 2020 проводит активную работу по приоритетным направлениям. Одним из них является разоблачение, документирования и расследования преступлений, совершенных в бюджетной сфере.

По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области за совершение преступлений в бюджетной сфере сообщено о подозрении 80 лицам, действиями которых причинен ущерб на общую сумму почти 60 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор области Александр Фильчаков рассказал, что сообщено о подозрении 6 должностным лицам одного из департаментов Харьковского городского совета, которые незаконно продавали асфальтовую крошку, по факту растраты бюджетных средств (ч. Ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины). Сумма ущерба, нанесенного территориальной общине. Харькова, составляет почти 8 млн грн.

Кроме того, объявлено подозрение двум должностным лицам государственных лабораторий по факту завладения бюджетными средствами при закупке услуг на проведение лабораторных исследований на общую сумму более 2 млн грн (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Директору одного из коммунальных предприятий сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту растраты бюджетных средств во время текущего ремонта жилых домов на территории г.Харькова, чем нанесен ущерб на сумму свыше 2600000 грн.

Органами прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух должностных лиц ГП "Завод" Электротяжмаш", которые реализовывали продукцию завода по заниженным ценам. Представителю высшего руководства ГП сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а одному из его заместителей - по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Общая сумма ущерба составляет почти 1 200 000 грн.

В 2020 году по согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено 52 обвинительных акты по 58 человек за уголовные правонарушения совершенные в бюджетной сфере, которыми причинен ущерб на сумму более 55 млн грн.

Директор одного из ООО обвиняется в присвоении бюджетных средств в сумме более 7500000 грн, перечисленных АО "Харьковоблэнерго" в качестве аванса по договору подряда по выполнению работ по техническому переоснащению (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Кроме того, в суд направлено обвинительное заключение по ч. Ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины в отношении директора ООО по факту завладения более 7 млн грн, по предварительному сговору с должностным лицом филиала бурового управления "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча", при предоставлении услуг по аренде автокрановой техники.

Также в суд направлено обвинительное заключение по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ведущим инженером при выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги Дергачи-Пятихатки Дергачевского района Харьковской области (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Сумма причиненного материального ущерба составляет почти 8 млн грн.

О хищении бюджетных средств, распорядителями которых являются органы исполнительной власти и местного самоуправления, за процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 48 должностным лицам в 29 уголовных производствах. Общая сумма ущерба составляет около 39 млн грн.

Из указанного количества объявленных подозрений, 20 объявлено должностным лицам за хищение бюджетных средств, распорядителем которых является Харьковская областная государственная администрация. Сумма ущерба составляет почти 9 млн грн. В суд направлено 36 обвинительных актов на общую сумму убытков более чем 37 млн грн.

Еще 28 должностным лицам объявлено о подозрении за хищение бюджетных средств распорядителем которых является Харьковский городской совет. Сумма ущерба составляет почти 30 млн грн. В суд направлено 11 обвинительных актов на общую сумму убытков более 11 млн грн.

Прокуратура Харьковской области не обошла вниманием и преступления, совершенные правоохранителями в бюджетной сфере, в 2020 году проводится досудебное расследование по 7 уголовных производствах.

Так, прокуратурой области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум должностным лицам ГУНП в Харьковской области, а именно одному из бывших заместителей начальника и действующему заместителю начальника ГУНП в Харьковской области, которые в течение 2018 разработали схему растраты бюджетных средств ГУНП в Харьковской области под видом проведения ремонтных работ служебного автотранспорта областного управления нацполиции , причинив ущерб на сумму свыше 850 тыс. грн.

Также прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в ряде уголовных производств по факту злоупотребления властью должностными лицами ГУНП в Харьковской области, которые по предварительному сговору с гражданскими лицами завысили стоимость строительных работ и материалов при ремонте кровель и помещений в административных зданиях ГУНП в Харьковской области (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Общая сумма ущерба, нанесенного фигурантами указанных производств, составляет около 1 млн 200 тыс. Грн.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается проведение судебных строительно-технических и экономических экспертиз по установлению и подтверждения вызванных государству ущерба.

Работа по документированию и расследованию преступлений совершенных в бюджетной сфере продолжает оставаться приоритетным направлением, которому прокуратура Харьковской области уделяет особое внимание.

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