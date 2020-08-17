Государство должно реализовать стратегию энергоэффективности, – Сергей Лищина

Государство должно выработать и главное реализовать стратегию энергоэффективности на 10-15 лет вперед, считает украинский предприниматель, совладелец компаний Izovat и "Украинские лесопилки" Сергей Лищина.

Об этом бизнесмен заявил в интервью интернет-изданию Delo.ua.

"Все программы энергоэффективности в развитых странах были ответом на резкое удорожание энергоносителей в начале 2000-х. В целом, заниматься экономией энергоресурсов начала и Украина, но с большим опозданием. При этом ЕС (Европейский Союз), в отличие от нас, принял вполне осмысленную программу, которая выполняется поэтапно, - сказал Сергей Лищина. - Например, с января этого года вступили в силу новые требования по теплоизоляции зданий, причем о них было известно еще 5 лет назад. Соответственно бизнес и строительные компании успели подготовиться и инвестировать, чтобы соответствовать правилам. В связи со снижением стоимости энергоносителей в ЕС программа пока не претерпела изменений, хотя явно стало ощущаться тенденция поворота к водородной экономике. Конечные цели пока туманны".

По мнению Лищины в Украине сегодня проекты по энергоэффективности развиваются крайне медленно.

"Если судить по потреблению теплоизоляции, а это полимерная и минеральная изоляция, то рынок, получив импульс роста в 2016-м, достиг пика в 2018-м и начал уменьшаться в начале 2019-го. Падение цен на энергоносители в марте также усилило тенденцию на снижение затрат на энергоэффективные мероприятия. По сути, все планы по энергоэффективности в Украине в большей степени исходили из необходимости уйти от газовой зависимости от РФ (Российской Федерации), - отметил предприниматель. - Они не были некой глобальной задачей, как, например, концепция устойчивого развития ЕС или программа 2050 по декарбонизации. Газовая проблема несколько утратила актуальность, скорее всего, временно, до ближайшей холодной зимы, и, как следствие, утратила импульс программа энергоэффективности".

Бизнесмен привел в пример работу Фонда энергоэффективности, который смог привлечь к своей программе только 140 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) за год при плане в 5 тыс. "На деле энергоэффективность должна стать долговременной стратегией на уровне государства, а не являться заложником изменений политической конъюнктуры", - уверен Сергей Лищина.

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