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  • В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах
17 августа 2020, понедельник, 13:21 9
Политика 2020-08-17T13:21:22+03:00
Українські Новини
В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах

В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах

Кира Молчанова
Инфографика, МОЗ, Общежитие, карантин в Украине
Дезинфекция. Фото: pexels
Дезинфекция. Фото: pexels

Новые правила начала учебного года в условиях карантина коснутся не только занятий в классах и аудиториях, но и жизни в общежитиях.

Минздрав Украины разработал правила, по которым будут работать общежития.

Так, изменения коснутся как жильцов, так и гостей общежитий. Последним будут измерять температуру на входе бесконтактным способом. Кроме того, посетители должны избегать общения с людьми, которые болеют коронавирусом, а в случае обнаружения у себя симптомов COVID-19 – самоизолироваться.

На входе в общежитие будут размещены плакаты с информацией и местом для антисептических средств.

Без масок можно будет находиться только в комнате. За ее пределами придется надеть маску или респиратор.

Администрация в свою очередь должна обеспечить достаточное количество средств индивидуальной защиты. А также проведение дезинфекции поверхностей, влажная уборка, ограничение массовых мероприятий и тому подобное.

Правила пребывания в общежитиях во время карантина. Инфографика МОЗПравила пребывания в общежитиях во время карантина. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов.

Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября.

Что касается остальных курсов, премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

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