В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах

Новые правила начала учебного года в условиях карантина коснутся не только занятий в классах и аудиториях, но и жизни в общежитиях. Минздрав Украины разработал правила, по которым будут работать общежития. Так, изменения коснутся как жильцов, так и гостей общежитий. Последним будут измерять температуру на входе бесконтактным способом. Кроме того, посетители должны избегать общения с людьми, которые болеют коронавирусом, а в случае обнаружения у себя симптомов COVID-19 – самоизолироваться. На входе в общежитие будут размещены плакаты с информацией и местом для антисептических средств. Без масок можно будет находиться только в комнате. За ее пределами придется надеть маску или респиратор. Администрация в свою очередь должна обеспечить достаточное количество средств индивидуальной защиты. А также проведение дезинфекции поверхностей, влажная уборка, ограничение массовых мероприятий и тому подобное. Правила пребывания в общежитиях во время карантина. Инфографика МОЗ Как сообщали Українські Новини, абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября. Что касается остальных курсов, премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.