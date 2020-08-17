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17 августа 2020, понедельник, 10:19 1637
Общество 2020-08-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
Следователь НАБУ проигнорировал допрос, на который он вызывал главу ОАСК Павла Вовка

Следователь НАБУ проигнорировал допрос, на который он вызывал главу ОАСК Павла Вовка

Татьяна Зотова
Следователь, НАБУ, Вовк, Мидас, Николашвили
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк пришел на допрос в НАБУ. Об этом сообщила корреспондент "5 канала" Ева Николашвили. Однако, допрос не состоялся. Следователя не было на месте, и он не брал трубку. Поэтому через полчаса ожидания Вовк ушел из НАБУ.

Позже на странице в Фейсбук он обвинил НАБУ в том, что там заинтересованы исключительно в пиаре, а не в расследовании дела.

"НАБУ - это наш Мидас только наоборот. Оно превращает в цирк все, к чему прикасается. Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли. Совершенно очевидно, что НАБУ, как и в прошлом году, не собирается расследовать дело. Более того, они панически его боятся, поскольку понимают, что расследовать там нечего. НАБУ нужен только пиар и ничего больше", - написал он.

Напомним, чтобы вызвать Павла Вовка на допрос, НАБУ на прошлой неделе объявляло судью и нескольких его коллег в розыск.

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