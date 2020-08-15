Нардеп Герус напал на украинских журналистов в Турции

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, с которым ранее устроил драку Ляшко, напал на съемочную группу телеканала "Украина 24". Об этом пишет "Сегодня".

Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про элитный отдых депутата.

Нардеп забрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности. А именно статья 171-я Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что сейчас съемочную группу удерживают в отеле, Герус вызвал полицию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Канал старается связаться с консулом Украины в Турции.

В сюжете телеканала "Украина 24" говорится, что отель, где остановился нардеп, предлагает вип-виллы с собственным бассейном, сауной, террасой, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. За шесть ночей такого отдыха надо выложить порядка 10 тыс. евро.

"Подробности события будут опубликованы позднее, а также журналисты обязательно узнают, сколько десятков тысяч евро Андрей Герус потратил на свой отдых и задекларирует ли эти средства", - сказал ведущий.







Как сообщали Украънськы Новини, "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко.



Тем временем с начала года журналисты почти полсотни раз подверглись физической агрессии.