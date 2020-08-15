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15 августа 2020, суббота, 18:45 360
Силовые структуры 2020-08-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Двадцать дней подряд на Донбассе нет погибших и раненых среди военных, — штаб ООС

Двадцать дней подряд на Донбассе нет погибших и раненых среди военных, — штаб ООС

Валерия Драгомирова
Военные, Донбасс, Прекращение огня, ООС
Военный. Фото: flickr
Военный. Фото: flickr

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 15 августа, в то время, как 14 августа нарушили прекращение огня один раз

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - сказано в нем.

Отмечается, что двадцатые сутки подряд, с провозглашения режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ДСНС разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок восемь найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

Уточняется, что за прошедшие сутки они осуществляли работы на двадцати двух объектах и ​​полностью отремонтировали один из них.

Как сообщали Українськi Новини, с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Ранее Зеленский признался, что выпил с украинскими военными на Донбассе. 

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