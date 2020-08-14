Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта просела

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH\/USD, в то время, как министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,8747 1 доллар США 27,4083 1 швейцарский франк 30,0727 10 иен 2,5622 10 российских рублей 3,7200 1 евро 32,4185 Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 27,38 UAH\/USD. Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.