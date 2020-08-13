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  • МИД России впервые отреагировал на протесты в Беларуси, заявив о внешнем вмешательстве
13 августа 2020, четверг, 17:55 1112
Мир 2020-08-13T18:00:01+03:00
Українські Новини
МИД России впервые отреагировал на протесты в Беларуси, заявив о внешнем вмешательстве

МИД России впервые отреагировал на протесты в Беларуси, заявив о внешнем вмешательстве

Елизавета Кесельман
Россия, Беларусь, МИД России, митинги в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Telegram/NEXTA
Протесты в Беларуси. Фото: Telegram/NEXTA

В Министерстве иностранных дел России после того, как Владимир Путин поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах, впервые прокомментировали протесты в Беларуси, заявив о "внешнем вмешательстве" для дестабилизации ситуации. Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Прослеживаются четкие попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — заявила Захарова.

В то же время, в МИД надеются, что обстановка в стране "нормализуется и вернется в спокойное русло".

Также Захарова назвала безосновательными попытки найти "русский след".

"Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа. Мы уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", — заявили в МИД.

Как сообщали Українські Новини, ранее на митингах в Минске, журналисты заметили российских силовиков.

Кроме того, на протестах в Беларуси женщины снова выстроились в цепи солидарности. 

Также с начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста.

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