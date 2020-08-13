МИД России впервые отреагировал на протесты в Беларуси, заявив о внешнем вмешательстве

В Министерстве иностранных дел России после того, как Владимир Путин поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах, впервые прокомментировали протесты в Беларуси, заявив о "внешнем вмешательстве" для дестабилизации ситуации. Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Прослеживаются четкие попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — заявила Захарова.

В то же время, в МИД надеются, что обстановка в стране "нормализуется и вернется в спокойное русло".

Также Захарова назвала безосновательными попытки найти "русский след".

"Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа. Мы уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", — заявили в МИД.

Как сообщали Українські Новини, ранее на митингах в Минске, журналисты заметили российских силовиков.

Кроме того, на протестах в Беларуси женщины снова выстроились в цепи солидарности.

Также с начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста.