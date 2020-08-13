Скандал вокруг строительства кольцевой дороги: “Укравтодор” кинул китайскую Poly Changda, — Наумович

"Укравтодор" саботирует реализацию крупнейшего инвестиционного проекта - строительства кольцевой дороги, меморандум о котором был подписан с китайской компанией Poly Changda по результатам официальной встречи ее представителей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил на своей странице в Facebook украинский правозащитник и блогер Сергей Наумович.

"Небольшая ложка дегтя, справедливости ради, в прекрасной и позитивной теме строительства объездной дороги вокруг Киева. Вот новость от 31 октября 2019: "Укравтодор" договорился о строительстве первой очереди БКАД в Киевской области с китайской Poly Changda Engineering. Наверняка помните. А теперь почему-то китайцы не в проекте. Это же не "лыжные инструкторы", а реальное предприятие, имеющее проекты по всему миру", - подчеркнул Наумович.

По его данным, Poly Changda уже проделала первичные работы, освоив порядка $1 млн. "Другими словами — пришел крупный государственный инвестор из КНР, подрядчик, готовый профинансировать и построить кольцевую дорогу в Киеве на условиях концессии. Была встреча с Владимиром Зеленским, в результате которой стороны подписали меморандум.

После этого китайская компания привезла команду инженеров, вложила миллион долларов и сделала первичные работы. Изучили местность, предоставили в Укравтодор технико-экономическое обоснование. И в ответ тишина. Если уж подписали меморандум по проекту соединения трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса, то было бы, наверное, правильным его реализовать", - написал Наумович.

Он подчеркнул, что речь идет о 8 миллиардах долларов: "именно столько готовы выложить китайские банки под данную концессию". "Украина получила шанс привести крупнейшую инвестицию в истории... и получается, что Укравтодор вчера этот шанс, похоже, подвесил в воздухе. Вместо целой окружной (как было видно на фото в пресс-релизе от 27.11.2019, присмотритесь) — незамкнутый круг, а вместо восьми миллиардов USD в экономику — "где-то найдем деньги". Боюсь, что может прогреметь неприятный скандал. Или как минимум может пострадать репутация Украины, ведь это внешне похоже на "кидок". Буду рад ошибаться, но многие факты указывают на это событие. И да, если Укравтодор нашел что-то лучше данного предложения от КНР, то неплохо было бы это увидеть", - заключил Сергей Наумович.

Правозащитник также обнародовал копию письма Джо Веньцзе, директора Poly Changda, адресованное президенту Зеленскому, в котором рассказывается о проведенных компанией работах.

Владимир Зеленский на ситуацию на данный момент никак не отреагировал. В свою очередь, глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе презентации проекта "КОД столицы" 12 августа заявил журналистам: "Таких меморандумов было подписано много. Меморандум - это меморандум. В меморандуме можно написать и 28 миллиардов долларов. Вопрос - насколько это серьезно. Вот межправительственное соглашение - это серьезно, а меморандум - просто намерение".