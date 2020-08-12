В Кабмине решили выводить из оборота бумажные паспорта

Пока 14-летние украинцы смогут оформить ID-карту и идентификационный код одной процедурой, в Украине планируется постепенный вывод бумажных паспортов с заменой их на пластиковые карточки. Об этом 12 августа сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел.

Предложенный закон предусматривает, что если гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. А новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Сроки действия паспортов-книжечек будут следующие:

- для лиц от 16 до 25 лет - до 25-летнего возраста

- для лиц от 25 до 45 лет - до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта

- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.

Как сообщали Українські Новини, в МВД заявили, что до конца февраля украинцы смогут иметь паспорт в смартфоне.

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