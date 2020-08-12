"Наш край" Сумщины во главе с Деркачом примет участие в выборах в советы всех уровней

Команда "Нашего края" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах на Сумщине. Представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней. Об этом было сообщено на презентации команды "Нашего края" Сумщины.

"Местные выборы - это инструмент изменить ситуацию в регионе. Сумчане неоднократно доверяли мне защищать свои интересы в Верховной Раде. Поэтому я принял решение - возглавить команду "Нашего Края" на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона. Я уверен, одна сотня профессионалов в регионе, объединенных единой целью, способны изменить Сумскую область", - сообщил на презентации народный депутат Украины Андрей Деркач.

Народный депутат озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в регионе.

"Действия "Нашего края" будут направлены на установление справедливой "социальной нагрузки" на предприятиях, эксплуатирующие сумские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ. Мы будем контролировать распределение земли и установления справедливой закупочной цены на молоко. Среди приоритетных сфер - медицина, социалка, образование и экология", - отметил Андрей Деркач.

Представители партии "Наш край" считают, что местные выборы должны привести к качественным изменениям в жизни людей.

"Местные власти по всей стране нуждается в обновлении", - отметила депутат Сумского областного совета, директор ООО "Великан" Надежда Вайло.

В партии "Наш край" отмечают - сейчас во власти нужны специалисты, которые знают местные проблемы и пути их решения.

"Люди нуждаются в профессионалах, которые знают о местных проблемах и как их решать. Людям нужны свои лидеры, которые вместе с ними лечатся в той же больнице, дети ходят вместе с другими в местную школу, а бизнес дает рабочие места землякам", - отметил председатель Путивльской городского объединенной территориальной громады Валерий Волков.

Одной из главных задач партии "Наш край" на Сумщине и по всей Украине является отстаивание реформы децентрализации и местного самоуправления.

"Именно партия "Наш край", которая отстаивает местное самоуправление, которая собирает под свое крыло специалистов различных сфер деятельности, именно она способна дать громадам силу жить, работать и творить", - считает заслуженный работник культуры Украины, начальник управления культуры Сумской ОГА, Елена Мельник.