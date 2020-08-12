Звездопад Персеиды-2020: астрологи рассказали, что ждет всех знаков зодиака в этот период

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик звездопада Персеид. Это астрономическое явление окажет сильное влияние на всех знаков. Кому-то оно принесет успех и вдохновение, а кто-то в сегодня столкнется с трудностями. Астрологи подробно рассказали, что ждет представителей знаков зодиака в этот день.

Овен

У Овнов 12 августа ожидается творческий взлет. Представители этого знака станут очень эмоциональными, поэтому им стоит как можно реже показывать окружающим свое недовольство. Лучше направлять внутренние силы в созидательное русло. Овнам удастся разрешить давние проблемы и неурядицы.

Телец

Представителям этого знака 12 августа посчастливится обрести невероятную харизму. Особенно позитивной она станет в любовной сфере. Нужно направить все свои силы на поиски второй половинки. Тельцам удастся также произвести хорошее впечатление на деловых партнеров.

Близнецы

Близнецам стоит заниматься тем, что они любят больше всего. Нужно больше общаться, проводить время в движении, в поисках новых увлечений. 12 августа пик звездопада Персеид подарит Близнецам невероятную силу духа и желание стать лучше. Не исключено, что на горизонте появятся новые цели.

Рак

Ракам необходимо провести этот день в окружении близких: друзей, родственников, детей, второй половинки. Это идеальный день для того, чтобы показать всем свою любовь и получить ее в ответ. Также это будет весьма продуктивная среда. Нужно заняться незавершенными делами.

Лев

Львам пик звездопада подарит отличное настроение и защиту от токсичных людей. Это прекрасный день для работы, отдыха, покупок, путешествий. Львы будут особенно яркими, удачливыми и очень притягательными. Особое внимание представителям этого знака стоит уделить своей внешности.

Дева

Девам стоит как можно больше думать о хорошем. Важно сохранять уверенность в себе, так как это идеальный день для материализации мыслей. Персеиды всегда помогают Девам достигать желаемых целей гораздо быстрее обычного.

Весы

У Весов 12 и 13 августа станут идеальными днями для покупок. Когда падающие звезды Персеид достигают пиковых значений, Весам начинает улыбаться финансовая удача. Это выражается также в приросте прибыли в бизнесе и на работе. В эти дни есть все шансы перевыполнить план.

Скорпион

У Скорпионов 12 августа станет сильнее и без того мощная интуиция. Этот день будет очень продуктивным и удачным для тех Скорпионов, которые не побоятся принятия важных решений. Наступает время пересмотра жизненных принципов. Удастся победить тревожные мысли и разрешить дилеммы.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют быть более напористыми в любви и делах. Нужно оставаться собой в любых ситуациях, творить больше добра и переходить от слов к действиям. День удачен для новых начинаний, примирения с близкими. Персеиды помогут расставить правильно жизненные приоритеты.

Козерог

12 августа Козерогам ни в коем случае нельзя пасовать перед трудностями. Энергия звездопада поможет людям этого знака зодиака стать для окружающих примером для подражания, заработать больше авторитета и уважения среди начальства, коллег, друзей.

Водолей

В этот яркий и благоприятный день астрологи советуют Водолеям быть предельно внимательными ко всему происходящему. Нужно оставаться вовлеченными во все. Многие проблемы решатся сами собой. Персеиды активизируют скрытые резервы энергии.

Рыбы

12 августа Рыб ждет мощный позитивный импульс. Возможны приятные знакомства, повышение обаяния и харизмы, усиление памяти. Астрологи советуют сфокусироваться на самых важных делах. Можно с головой окунуться в дела, работу или посвятить себя любви, романтике, общению.

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