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  • Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас: что готовить и как праздновать
19 августа 2020, среда, 07:00 182
Жизнь 2020-08-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас: что готовить и как праздновать

Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас: что готовить и как праздновать

Елизавета Кесельман
Медовый спас, Яблочный Спас, Ореховый спас, Спас
В Яблочный Спас принято есть яблоки и готовить блюда из яблок. Фото: artfile.ru
В Яблочный Спас принято есть яблоки и готовить блюда из яблок. Фото: artfile.ru

Для украинцев август считается одним из праздничных летних месяцев, поскольку именно на этот период выпадает наибольшее количество христианских праздников. Начиная с 14 августа православные христиане отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Сегодня, 19 августа, украинцы отмечают Яблочный Спас. Українські Новини расскажут историю и траицию праздника. 

История праздника

Праздник связывают с событием, когда Иисус взошел на гору для молитв, где говорил с Моисеем и Илией. Тогда он узнал о том, что его ждет в Иерусалиме. Согласно преданиям, во время молитвы лицо Спасителя мира изменилось, а одежда побелела.

В ранние христианские времена для вытеснения языческих традиций, было решено заменять их христианскими праздниками. Изначально в греческом календаре плодом праздника почитания богини Афродиты, а в язычестве богини Астких, был виноград. На замену им пришел праздник Преображения и яблоки, которые на Севере являются наиболее распространенным и доступным фруктом.

Традиции

  • В Яблочный Спас нужно пойти в церковь на службу, а также освятить продукты. В первую очередь это яблоки, но по традиции освящать можно и другие фрукты, а также овощи и мед. Часто в корзинку добавляют свежие колосья пшеницы.
  • До праздника из плодов разрешается есть только огурцы и ягоды. Запрет связан с тем, что сначала фрукты и овощи по традиции нужно освятить, поблагодарить Бога за урожай и освятить человеческие труды, и только после этого их можно добавлять в пищу.
  • Готовить принято самые разные блюда из яблок. 
  • В этот день принято раздавать фрукты и овощи старикам, детям и нищим. В народе верили, что, чем больше христианин отдаст нуждающимся и слабым плодов, тем богаче будет у него урожай. Те, кто скупятся на подобные подарки, считаются недостойными.
  • В праздник нельзя заниматься физическим трудом и работой по дому

Приметы и поверья

  • На второй Спас и нищий нищему яблочка даст.
  • Со Спаса Преображения погода преображается.
  • Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую.

Как сообщали Українські Новини, цены на яблоки нового урожая в Украине снижаются. 

Также мы рассказали о том, когда начинается Успенский пост-2020: что можно и нельзя делать в постные дни. 

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