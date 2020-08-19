Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас: что готовить и как праздновать

Для украинцев август считается одним из праздничных летних месяцев, поскольку именно на этот период выпадает наибольшее количество христианских праздников. Начиная с 14 августа православные христиане отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Сегодня, 19 августа, украинцы отмечают Яблочный Спас. Українські Новини расскажут историю и траицию праздника. История праздника Праздник связывают с событием, когда Иисус взошел на гору для молитв, где говорил с Моисеем и Илией. Тогда он узнал о том, что его ждет в Иерусалиме. Согласно преданиям, во время молитвы лицо Спасителя мира изменилось, а одежда побелела. В ранние христианские времена для вытеснения языческих традиций, было решено заменять их христианскими праздниками. Изначально в греческом календаре плодом праздника почитания богини Афродиты, а в язычестве богини Астких, был виноград. На замену им пришел праздник Преображения и яблоки, которые на Севере являются наиболее распространенным и доступным фруктом. Традиции В Яблочный Спас нужно пойти в церковь на службу, а также освятить продукты. В первую очередь это яблоки, но по традиции освящать можно и другие фрукты, а также овощи и мед. Часто в корзинку добавляют свежие колосья пшеницы. До праздника из плодов разрешается есть только огурцы и ягоды. Запрет связан с тем, что сначала фрукты и овощи по традиции нужно освятить, поблагодарить Бога за урожай и освятить человеческие труды, и только после этого их можно добавлять в пищу. Готовить принято самые разные блюда из яблок. В этот день принято раздавать фрукты и овощи старикам, детям и нищим. В народе верили, что, чем больше христианин отдаст нуждающимся и слабым плодов, тем богаче будет у него урожай. Те, кто скупятся на подобные подарки, считаются недостойными. В праздник нельзя заниматься физическим трудом и работой по дому Приметы и поверья На второй Спас и нищий нищему яблочка даст. Со Спаса Преображения погода преображается. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую. Как сообщали Українські Новини, цены на яблоки нового урожая в Украине снижаются. Также мы рассказали о том, когда начинается Успенский пост-2020: что можно и нельзя делать в постные дни.