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10 августа 2020, понедельник, 17:45 824
Судебная власть 2020-08-10T18:00:18+03:00
Українські Новини
Экс-нардеп Шепелев получил первый приговор

Экс-нардеп Шепелев получил первый приговор

Татьяна Зотова
Лишение свободы, Александр Шепелев, Деснянский райсуд Киева
Александр Шепелев. Фото: 112.ua
Александр Шепелев. Фото: 112.ua

7 августа Деснянский районный суд г. Киева своим решением признал виновным бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины, а именно побега из-под стражи, а также в даче взятки охраннику за помощь в совершении побега. Также Шепелев подозревается в государственной измене, убийстве и воровстве.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

За совершение инкриминированных ему преступлений Шепелев приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8 500 гривен и конфискацией всего имущества.

Не исключено, что Шепелевым на этот приговор будет подана апелляционная жалоба и "ставить точку" в данном деле вскоре будет Киевский апелляционный суд.

Напомним, бывший народный депутат Украины (5 и 6 созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года сбежал из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСП) вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-нардеп обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника Министерства внутренних дел Украины Романа Ерохина в 2006 году, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича. При этом сам Шепелев был сильно избит.

Как сообщали СМИ, у Порошенко оказался один адвокат с обвиняемым в убийствах экс-нардепом Шепелевым.

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