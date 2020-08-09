В Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

Жители Минска и других городов Белоруссии вышли на улицы после завершения президентских выборов и объявления первых государственных экзит-полов. площади и проспекты в центре Минска перекрыли. Туда же милиция стянула автозаки. Репортер Sputnik сообщил о наличии раненых среди митингующих, Nexta сообщило о cтолкновениях с ОМОНом. В районе проспекта Машерова в Минске отключили городское освещение, по которому протестующие идут к стеле "Минск — город-герой", об этом сообщает "МБХ медиа". Освещение осталось только на домах и магазинах. Менск: pic.twitter.com\/J6RC1rbNhJ — Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020 Против демонстрантов в Бресте использовали слезоточивый газ, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на очевидцев. В Гродно, по данным "Белсата", задержали около 40 человек. Как сообщали Українські Новини, из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения. Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%. Также сообщается, что закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.