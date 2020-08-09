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09 августа 2020, воскресенье, 23:35 85
Европа 2020-08-09T23:35:01+03:00
Українські Новини
В Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

В Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

Ольга Фандорина
Милиция, Александр Лукашенко, Беларусь, Минск, Задержания, выборы в Беларуси

Жители Минска и других городов Белоруссии вышли на улицы после завершения президентских выборов и объявления первых государственных экзит-полов. площади и проспекты в центре Минска перекрыли. Туда же милиция стянула автозаки. Репортер Sputnik сообщил о наличии раненых среди митингующих, Nexta сообщило о cтолкновениях с ОМОНом.

В районе проспекта Машерова в Минске отключили городское освещение, по которому протестующие идут к стеле "Минск — город-герой", об этом сообщает "МБХ медиа". Освещение осталось только на домах и магазинах.

Против демонстрантов в Бресте использовали слезоточивый газ, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на очевидцев. В Гродно, по данным "Белсата", задержали около 40 человек.

Как сообщали Українські Новини, из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Также сообщается, что закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.

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