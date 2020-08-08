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  • Власть предает полмиллиона избирателей Донбасса, лишая их права голоса на выборах, - Юрий Бойко
08 августа 2020, суббота, 13:55 13
Политика 2020-08-08T14:15:01+03:00
Українські Новини
Власть предает полмиллиона избирателей Донбасса, лишая их права голоса на выборах, - Юрий Бойко

Власть предает полмиллиона избирателей Донбасса, лишая их права голоса на выборах, - Юрий Бойко

Анна Рудык
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ

Власть предает полмиллиона избирателей Донбасса, лишая их права голоса на выборах. Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя инициативы военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей по отмене выборов на части территорий этих областей, пишет пресс-служба.

"Власть в очередной раз цинично обманула людей. Предчувствуя свое полное поражение, она пошла даже дальше своих предшественников-партии войны, инициировав отмену выборов. Это ничто иное, как попытка узурпации власти в руках этих политических банкротов", - заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что отмена местных выборов на этих территориях и лишение права голоса граждан - это грубое нарушение Конституции и международного права.

"Мы требуем немедленной отставки чиновников, которые выступили с подобной инициативой. Нет никаких законных причин, чтобы отменить выборы. В случае, если ЦИК поддержит это преступное решение – мы немедленно оспорим это постановление в суде. Люди имеют право выбирать себе власть, а не покорно принимать решения испуганных чиновников", - заявил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что в тех ОТГ, которые сегодня хотят вычеркнуть из участия в избирательном процессе, вполне нормально проходили недавние президентские и парламентские выборы. Потому никаких причин для отмены тут местных выборов просто не существует.

"Единственная причина для отмены выборов – страх "слуг" перед своим народом. Люди уже увидели, что все, что декларировалось Зе-командой на прошлых выборах, вычеркнуто и забыто. В стране не восстановлен мир. Экономика в руках профанов и бездарей уходит в глубокий кризис. В период эпидемии власть занимается продажей земли и открытием казино, а не поддержкой собственного народа и отечественной экономики. Уже ясно, что даже на местном уровне, а особенно в Донецкой и Луганской областях, люди дадут этому оценку. "Слуги" боятся выборов, потому что там их ждет разгром. И поэтому трусливо пытаются их отменить", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, ранее руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в адрес Центральной избирательной комиссии перечень ОТГ, в которых якобы "невозможно" обеспечить избирательный процесс. Жертвами произвола в Донецкой области должны стать жители Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастинской общин.

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