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  • "ЗА Майбутнє" выведет государство из беспорядка и глубокого кризиса, - Москаленко
08 августа 2020, суббота, 12:24 516
Политика 2020-08-08T13:00:02+03:00
Українські Новини
"ЗА Майбутнє" выведет государство из беспорядка и глубокого кризиса, - Москаленко

"ЗА Майбутнє" выведет государство из беспорядка и глубокого кризиса, - Москаленко

Анна Рудык

На Открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "ЗА Майбутнє" глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

"Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом - я уверен - будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому, что этот беспорядок надо прекращать", - заявил он.

Игорь Палица объяснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом. "Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников", - очертил он цели партии.

В то же время председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко убежден, что политическая сила готова вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса.

"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды, но мы здесь. Здесь, ведь мы сами творим эту партию. и это главное. Пришло время идти и делать", - отметил Москаленко.

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